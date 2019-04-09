有打電話祝賀戴資穎奪冠嗎？ 韓國瑜：要查一下

2019-04-09 20:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕世界球后戴資穎在馬來西亞公開賽奪冠。高雄市長韓國瑜今天被問到昨天是否有打電話祝賀戴資穎，韓國瑜頓了一下，笑說好像有、但昨天打了太多電話，要查一下。

高市運動發展局則說明，昨天曾以高雄市長韓國瑜名義發出祝賀電文，恭賀戴資穎為台灣、高雄爭光，該電文是轉給戴資穎父親、委請他轉傳，至於市長有無打電話？運發局官員表示不太清楚，但私下研判是媒體把祝賀「電文」誤解為電話。

運發局祝賀電文指出，「世界球后」戴資穎7日在「世界巡迴超級750」的馬來西亞羽球公開賽，對上世界第4的日本好手山口茜，以21比16、21比19直落二過關封后，順利成為賽史82年來，第5位在女單完成三連霸（以上）的名將，高雄市長韓國瑜特別致電祝賀。

市長韓國瑜在祝賀電文中指出「欣聞 榮獲2019馬來西亞羽球公開賽女子單打冠軍，且達成賽史三連霸佳績。出類拔萃，技冠群傑，揚譽國際，足堪高雄之光，特電申賀。」

高雄出生的戴資穎2011年以16歲半贏得台灣羽球排名賽，成為台灣羽球史上最年輕的「球后」。

18歲（2013年）的她排名世界第10。2016年12月1日首次登上世界球后，7日順利完成馬來西亞羽球賽女單3連霸，依據最新世界排名，戴資穎可連續第122週穩坐球后寶座，追平中國名將張寧，並列史上第2長。

戴資穎結束該場比賽後，將繼續轉往新加坡，參加4月9日至4月14日總獎金35.5萬美元的「世界巡迴超級500」新加坡羽球公開賽。

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