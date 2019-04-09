好想用健保 她狠嗆「想當中國人就去，台灣對不起你嗎？」

2019-04-09 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕82歲法學專家邵子平在今年1月取得中國身分證，移民署依規定通知戶政機關註銷他台灣戶籍，讓邵十分不滿，揚言對移民署提告。對此，民進黨立委林靜儀狠嗆「想當中國人，就去當中國人，台灣有對不起你嗎」？

林靜儀今日在臉書發文表示「很想用台灣健保」有很難嗎？她指出，中華民國國籍，出國2年沒回來，健保就予以退保，再2年以上沒回來，下次要等設籍六個月以上。如果回來設籍，居住超過6個月，就再度具有保險的身分（除非返國設籍之後有符合第八條第二款規定）。而健保法第八條第二款，有戶籍、有僱主，或者是因公派駐，那就不被六個月限制。

林靜儀表示，也就是說，有中華民國國籍，即使過去四年都不在國內而被退保，回來設籍六個月以上就又納保了，這是對國民的照顧，「什麼？你是中國人？那不是應該習大大照顧你嗎？」

林靜儀指出，就算是外國人，有合法受僱領有居留證，從受僱起就參加健保了。她最後更狠嗆「有很難嗎？想當中國人，就去當中國人，台灣有對不起你嗎」？

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