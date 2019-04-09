顏擇雅贊成民進黨總統初選延後：不要淪為「粗選」

2019-04-09 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕因蔡、賴協調陷入僵局，加上國民黨總統提名人選尚未明朗，民進黨內也出現再次延長總統初選期程的主張，爭取繼續協調的空間。對此，台灣知名翻譯、出版家顏擇雅今（9）日於臉書發文表示，自己贊成延後初選期程，如果匆忙決定人選，初選一定變「粗選」，結果會是推出讓全黨後悔莫及的候選人，如2014年北市長選戰國民黨選出的連勝文。

顏擇雅表示，自己贊成延後總統初選期程，因為賴清德遲至3月18日才表態，如果4月中就進行民調，這不叫初選，而叫「粗選」。3月中執會假定是黨內沒人出來挑戰小英，因此制定4/15至4/17進行民調，這是為了早點確定人選可以早點籌備選戰。但賴清德既然在3/18出來了，當初的假設已被推翻，時程沒有不能改的道理。

顏擇雅指出，賴清德支持者總說修改時間是偏袒小英，但這說法很奇怪，「難道你們對賴清德沒信心，認定他的支持度高點就是現在，將來一定往下走？」、「如此，他怎可能在明年贏得大選？」；而另一個反對延後的說法，是早點確定人選能讓基層停止焦慮，但這說法也不通，因為焦慮代表思考困難，這種初選一定變「粗選」，「結果會是推出讓全黨後悔莫及的候選人」。

顏擇雅舉例，2014台北市長選舉，國民黨就曾推出一位讓全黨後悔莫及的候選人連勝文，連勝文每次民調都第一，學歷漂亮經歷也漂亮，「誰會想到他的支持度高點就在獲得提名時？」

顏擇雅說，民進黨如果不想重蹈國民黨的覆轍，最好把初選延到國民黨確定人選後，再由蔡賴兩人與國民黨對手進行對比式民調，「這種民調最準確，可以把將來後悔的可能性減到最小」。

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