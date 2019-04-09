認了處境成「準在野黨」民進黨團明將要求柯文哲道歉

2019-04-09 17:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲明天將赴議會進行連任後首次施政報告，但今天仍請假參加大甲媽祖遶境，對於民進黨明天是否杯葛柯報告？議會民進黨團總召張茂楠受訪提及，柯文哲日前不滿議員許淑華監督預算，竟脫口罵「幹」，黨團認為是粗暴演出、傷及議會尊嚴，勢必會透過程序發言杯葛柯報告，並要求柯道歉。

過去民進黨並未與柯文哲分手，民進黨團會議都會讓具有民進黨背景的台北市政府秘書處幕僚周榆修、陳君亮旁聽，兩人也會如實向市長室主任蔡壁如報告。但黨團今開會，不再開放市府幕僚旁聽，據了解，資深新系議員李建昌對議員們說，大家要體認民進黨在北市已經是在野黨，由於去年選舉民進黨議員參選人高達8人落選，座位變空，現場與會者也不剩唏噓。

張茂楠表示，民進黨已經是準在野黨，過去在柯文哲第一屆雖有執政聯盟的構思，但在柯第二屆連任時，民進黨推自己候選人姚文智，顯然已經把自己定位在準在野黨，沒有執政聯盟幻想氛圍，該監督就監督、該質詢就質詢，「我們沒有護航成分與必要，就是依法論事」。

今年民進黨團要求議員抽籤警政衛生委員會、工務委員會監督北市府預算；張茂楠表示，議員關注的議題包括，台北市重大公共工程、台北藝術中心、北部流行音樂大巨蛋、雙子星開發案、公共住宅進度等。

對於明天是否杯葛柯文哲報告？張茂楠指出，新工處長黃立遠擔任公園處長時，曾對柯文哲抱怨議員許淑華監督預算時作政治操作，導致柯脫口罵「幹」，他認為，柯已經在剝奪議員監督預算權，且秋後算帳、對媒體放話，做不雅人身攻擊，還開民主倒車打壓議員，踐踏議會尊嚴；議員會透過程序發言杯葛柯報告，柯應就此問題提出道歉。

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