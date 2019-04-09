香港佔中9子遭判有罪 他籲台灣要引以為戒

2019-04-09 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕備受矚目的香港佔中案今（9日）宣判，運動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人被法院以煽惑他人犯公眾妨擾等6罪名起訴。對此，中國民運人士王丹呼籲，台灣的民眾應關心這場審判，看看今天的香港，「趁你們手中還有投票的權利，讓台灣不要變成今日的香港。」

9名被告分別為「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家臻；學聯前常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘、民主黨中常委李永達。9名被告被法院分別以「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」或「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等罪名起訴。

王丹則在臉書表示，「九子」早就知道會有這麼一天，但是他們沒有放棄，沒有躲避。他們已經做好了為了公義犧牲自由的思想準備。他們知道當抗爭成為信仰，就必須為信仰付出代價；他們為所有追求民主和自由的人，樹立了典範，讓後人可以追隨。

王丹認為，雖然佔中沒有成功，但是佔中精神已經喚醒了一代人。在最黑暗的時刻，只有堅持，只有勇敢，只有鎮靜，只有繼續，才能有未來。他也呼籲，請台灣民眾關心這個審判，看看今天的香港，「趁你們手中還有投票的權利，讓台灣不要變成今日的香港吧；不要以為一切都不可能發生，當初的香港，也沒有人想到會有現在這樣的一天的。」

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