楊鎮浯肯定金門大橋施工廠商 盼黨也找到最強總統人選

2019-04-09 16:52

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨籍金門縣長楊鎮浯今天訪視金門大橋施工進度，針對媒體詢問是否支持徵召韓國瑜選總統？他表示，就跟金門大橋一樣，選對一個好廠商非常重要，「希望儘快把好的廠商定下來」，廠商定下來，工程才能往前走。

楊鎮浯上任後首次訪視連結大、小金門的金門大橋，對於大橋施工進度逐漸追上，僅落後1.53％，肯定廠商東丕營造的努力。

再被媒體問及，身為藍營縣市長是否表態支持徵召韓國瑜選總統？楊鎮浯說，就跟金門大橋一樣，選對一個好的廠商非常重要。

他說，身為一個國民黨員，希望黨中央盡快完成相關程序，徵召韓國瑜或是採用初選？不管是用什麼方法，趕快找到最強的人選，讓基層、地方能夠全力來做，一起為重返執政打拚跟努力。

楊鎮浯重申，這跟金門大橋一樣，選最好的廠商非常重要，而且要趕快選定。

金門大橋發包至今已換掉2個廠商，工期一再延宕；目前接手的東丕營造，預定2021年1月5日完工。

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