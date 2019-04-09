假帳號在中國瘋狂追蹤 王世堅：我台獨那跟我無關

2019-04-09 16:17

〔記者郭安家／台北報導〕中國網友發現，民進黨台北市議員王世堅竟在中國社群媒體「今日頭條」開帳號，不但擁有千名粉絲，還追蹤泛藍名嘴黃智賢，更與網友們進行互動，不少人認為此帳號是遭人假冒。對此，王世堅今受訪說，他有兩個臉書粉絲專頁與官方帳號，「其他都跟我無關；我是台獨，我死也不可能」，怎麼會有中國帳戶。

王世堅澄清，他不曉得該帳號背後成立目的、意圖，希望不要這樣子；尤其他聽說該帳號在中國成立，他是台獨，連人都不可能去中國，怎麼可能會有帳號，橋歸橋路歸路，他最嚴詞批評中國，不會又罵又在中國成立帳號，他甚至自己也不會使用該軟體。

王世堅坦言自己使用傳統「智障型手機」，官方粉絲團都是由助理處理，他只是偶而會上網看留言。

王世堅還說，歡迎每一位中國網友來阿堅臉書享受台灣的言論自由，但若是要幫阿堅在中國平台社群網站經營粉絲專頁大可不必。王世堅受訪時也強調，自己主張台灣獨立，人都不可能去中國了，更何況是開微博。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/