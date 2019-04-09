｢謝謝新北成全 」網友改編歌曲稱讚 蘇貞昌霸氣回應

2019-04-09 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕針對邵子平拿中國國籍又想要用台灣健保一事，今早行政院長蘇貞昌回應「門都沒有」後；網友下午改編劉若英的暢銷歌曲「成全」歌詞，大讚院長的霸氣回應，網友也留言表示「謝謝新北市民犧牲」！

針對邵子平拿中國國籍又想要用台灣健保一事，行政院長蘇貞昌今（9）日霸氣回應，既然要放棄台灣，選擇當中華人民共和國的國民，還要享受台灣的健保福利跟領取台灣的退休金，「門都沒有」！

據粉專「肯腦濕的人生相談室」PO文，文章改編劉若英歌曲「成全」，歌詞最後改編寫著「我只有一句謝謝新北成全，成全了你的今年與明年，成全了我的台灣主權」，對行政院長蘇貞昌今早的回應表達支持，院長竟也留言回應「kennaoshi.com 我連不上，我需要更多更詳盡歌詞，要到哪裡找？」

網友驚嘆居然釣出院長回應「是院長RRRRR!!!!」，更有網友笑稱「可以請副院長陳其邁唱一下嗎？」更多網友在貼文下方表達「硬起來就對了」、「謝～謝～新～北～市！」 、「謝謝新北市民犧牲！」

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