美經濟副助卿今起訪台 明將在美商謝年飯致詞

2019-04-09 14:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部與美國在台協會（AIT）今天同步宣布，美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）今起至16日訪台。AIT指出，此訪台行程為AIT@40貿易與投資月的一環，米德偉將與台灣當局討論美台關係重要議題，也將參與「台灣關係法」40週年活動。

外交部與AIT今天下午同步發布新聞稿，宣布米德偉今起至16日訪問台灣。米德偉此行主要將出席「台北市美國商會」（AmCham Taipei）預定於明天晚間舉行的「謝年飯」活動，將發表致詞，蔡英文總統明晚也將出席「謝年飯」並發表演講。

AIT表示，米德偉此訪台行程為AIT@40貿易與投資月的一環。除了「謝年飯」致詞，米德偉也將為美台防止數位盜版暨保護營業秘密工作坊揭開序幕。米德偉將與台灣當局討論美台關係的各項重要議題，並參與「台灣關係法」40週年相關活動，見證台美關係在既有良好基礎上，持續深化雙邊恆久夥伴關係。

外交部並說，這是繼去年川普總統指派國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）來台出席「謝年飯」活動後，國務院再度由副助卿層級資深官員出席該活動，展現美方對台美商務及投資交流的重視，外交部對米德偉副助卿來訪表達誠摯歡迎。

根據AIT提供的簡歷，米德偉於2018年12月接任貿易政策談判副助理國務卿一職。此前曾經擔任制裁政策與實施辦公室主任、華府美國外交學院領導及管理學校副主任、美國駐孟加拉達卡大使館副大使、美國駐烏克蘭基輔大使館經濟事務參贊、經濟局貨幣事務辦公室副主任。其他外派資歷包括中國、香港、台灣、幾內亞及華府。米德偉於1992年加入外交官行列，現為公使銜參贊。

在加入國務院之前，米德偉曾於美國電信商Sprint Telecommunications負責企業財務。米德偉擁有美國國防大學艾森豪學院理學碩士學位、杜蘭大學工商管理碩士學位，以及德拉瓦大學學士學位。他曾在美國外交學院學習烏克蘭文、中文及法文。

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