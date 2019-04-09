《中共攻台大解密》作者易思安：習近平要併吞台灣

2019-04-09 14:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委蕭美琴受邀到美國華府智庫演講並安排拜會。第一場演講在台灣時間今天凌晨4點於智庫大西洋理事會 Atlantic Council ，主題是分析中國勢力在台灣的影響活動；《中共攻台大解密》作者、2049計畫研究所研究員易思安（Ian Easton）也出席與蕭美琴對談，他強調說，習近平所追求的目標不是台海的維持現狀也並非是和平穩定，而是要併吞（annexation）台灣。

蕭美琴今早先在大西洋理事會 Atlantic Council 發表20分鐘的演講，並在會後與智庫研究員Ian Easton（易思安）、Michael Mazza等人對談。蕭美琴演講提及中國近來的農業統戰到社群媒體上的假新聞，她認為一個比以前更加專制和激進的中國，正透過非傳統戰爭的方式，使用更複雜的策略與影響力，操縱民主的社會和政治秩序，而這種影響行動很早就在台灣展開。

「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）與蕭美琴對談時提到，自從蔡英文政府2016年上任以來，中國軍事威脅的力道不斷增強，同時也持續統戰與滲透台灣社會。

因此，為什麼當中國對台灣惠之以利的同時，一方面卻又不斷打壓台灣呢？易思安解釋說：「就是要併吞（annexation）台灣」。

易思安說，也正因此中國首先需要透過政治作戰、滲透、心理戰、假新聞與不實謠言等各種手段來達成目標，這不僅僅是對台灣，只要是台灣人無論在世界各地都會共同面臨到的狀況。

易思安也補充說明，無論是解放軍的軍力成長或是北京政府所執行的經濟統戰，最終的目的也一樣。他以「31條惠台措施」為例，中國對台灣推出這個政策的目標就是希望能削弱台灣長期而言的經濟活力，確保台灣難以發展出永續、獨立的經濟活動；其它像是滲透與竊取台灣高科技產業或晶圓代工的技術等經濟間諜活動，目的也是一樣。

易思安表示，上述情況並非只有台灣獨有，可看到全世界的大學、傳播媒體、影視業都面對到類似的狀況，然而，因為台灣在自由世界的最前線上與中國進行抗爭（struggle），也因此面對中國高度且強烈的影響，美國需要更多如同與蕭美琴委員這樣的對話與討論，他認為，如果社會對於這樣的狀況更能夠有所注意與警覺，同時揭露更多相關的資訊，才能對於中國影響力更能有所作為與回應。

易思安（Ian Easton）現任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）研究員，主要領域包含亞洲地區國防與安全議題，是美國當代「中國通」代表性人物，也曾是美國海軍及海軍陸戰隊的「海事分析中心（Center for Naval Analyses, CNA Corporation）」中國分析師。

「大西洋理事會」Atlantic Council 是美國知名的重要智庫，研究報告經常作為美國政府制定新的亞太戰略參考；而蕭美琴第二場演講則在台灣時間今晚11點30分，在國際暨戰略研究中心 Center for Strategic and International Studies （CSIS），將在總統蔡英文視訊後談台灣關係法40周年台美關係。

立委蕭美琴受邀到美國華府智庫演講並安排拜會。第一場演講在台灣時間今天凌晨4點於智庫大西洋理事會 Atlantic Council 。（翻攝自蕭美琴臉書）

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