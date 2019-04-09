韓國瑜將晤美官員？外交部：未提出通關與接送以外的需求

2019-04-09 12:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜將於今晚啟程訪美，可能與美方官員會面。對此，外交部今天表示，高雄市政府有正式行文外交部，請外交部提供通關禮遇、接送機等行政協助，但在其他行程及交通住宿安排方面，目前沒有請外交部或駐處協助。

韓國瑜訪問美國，比預定時間提早一天，將於今天晚上出發，外傳是要避開隨行媒體，提早與華府官員見面，不過高市府澄清，提早出發是為調整時差，不是要見華府官員。

韓國瑜此行將赴哈佛大學和史丹佛大學演講，並向高科技企業跟廠商介紹高雄投資環境。此外，韓國瑜上週受訪時也爆料，將與退休大使級人物見面。

至於有媒體報導韓此行不排除與洛杉磯市長卡切提會面，高雄市政府已經澄清為錯誤報導，並同時指出有計畫以私人拜訪形式，於休假日在市府外與美國前駐東南亞國協大使、洛杉磯副市長何契珍（Nina Hachigian）見面。

關於韓國瑜訪美行程一事，外交部副發言人歐江安今天表示，高雄市政府有正式行文外交部，請外交部提供通關禮遇、接送機等行政協助，但是在其他行程及交通住宿安排方面，目前沒有請外交部或駐處協助。

歐江安強調，外交部秉持行政中立、鼓勵城市外交的一貫原則，依據各市府需求提供必要協助；外交不分黨派、中央或地方，對於地方首長進行城市交流、展現台灣城市的國際合作能量，外交部一向樂觀其成、一視同仁、提供必要協助、全力促成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/