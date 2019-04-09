韓國瑜花330萬公帑訪美 網譏：阿諾哭哭

2019-04-09 12:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜即將出訪美國演講，出訪前夕，韓國瑜在高雄與桌球名將莊智淵合體，宣告莊是4月份高雄代言人，協助推展體育並行銷高雄；網友對此大表不滿，直指韓國瑜可以花330萬元出訪美國，卻不肯花錢聘請國際知名巨星阿諾史瓦辛格來高雄演講，提升高雄的國際形象和知名度。

臉書粉專「只是堵藍」為此製圖指出，「韓導這趟行程花多少，花了高雄納稅人的330萬，就跟就任典禮一樣。韓導根本沒在替高雄省錢，他一心一意只想提高自己的聲勢，聲勢提高好讓他可以選總統」、「相同的錢可以請很多明星行銷高雄，但是韓導有做嗎？沒有，他並沒有」等文章。

有網友看了大表讚同，留言指韓「只有他自己可以花錢，其他人都要凹免費，能撈就撈，能混就混」、「這樣才可以對外說我去過美國，美國認同我，我還在大學演講，中國留學生很歡迎，我美中通吃，高雄賺大錢發大財」，但也有網友認為「330萬可能也請不到，阿諾，可能要一百萬美金」。

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