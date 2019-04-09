總統初選陷僵局 鄭文燦：會盡力完成彼此共識

2019-04-09 12:13

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨總統初選協調期將在本週五截止，總統蔡英文、前行政院長賴清德昨天碰面，協調陷入僵局；對此，身為5人協調小組的桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，協調小組會盡力完成彼此共識，如果不能完成協調也會跟中執會提出報告，但詳細內容則由黨主席或黨部發言人來對外說明。

由於蔡總統、賴清德碰面形同破局，也使得民進黨內初選陷入僵局，鄭文燦今天參加客家事務局活動，針對記者問及對於未來的協調跟明天的中執會，有沒有一些想法，另如何化解基層焦慮時表示，「意見有差距是正常的，協調小組也要盡力去完成彼此的共識，當然如果不能完成協調，也必須跟中執會提出報告，至於詳細內容就由黨主席或者是黨部的發言人來對外說明。」

至於蔡總統跟賴清德見面後，感覺基層的焦慮還存在，怎麼去化解；鄭文燦說，大家當然希望有更好的結果，這個很正常事情，有焦慮完全可以理解，當然這需要更大的智慧來處理這個問題，也需要蔡總統、賴清德能夠取得更大的共識。

鄭文燦也提到，因為事情還在進行當中，不預設任何劇本，有很多媒體的報導在他看來都是假消息，希望黨主席能夠跟中執會提出協調小組的報告，讓中執會去討論。

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