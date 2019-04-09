趕明日備詢！媽祖遶境柯P快投降 幕僚考慮借自行車當備案

2019-04-09 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽遶境行程，昨日連續走了11小時、總長約30多公里的他傳出背肌拉傷，可能無法走完全程，今（9）日凌晨2點30分扺達雲林縣西螺福興宮。而隨行幕僚因考量柯文哲的身體狀況，以及明（10）日必須趕回議會開議，考慮商借20台腳踏車做為備案。

過去爬過玉山，挑戰過一日雙城、一日雙塔的柯文哲，一向以自己的意志力自豪，但連續多日的長途跋涉，以讓年屆60的柯文哲大喊吃不消，昨日連走了11公里的他接受採訪時，就苦笑表示：「我跟你講，一日雙塔只有一天，這個有九天...」、「一日雙塔就咬緊牙關撐過那天就好，這個...這個...」。

此外，柯文哲也在過程中背部拉傷，而且傷勢似乎不輕，昨晚還在臉書限時動態上傳他被人推拿背部的影片，痠痛到顧不得旁人不斷唉唉叫。而北市府副發言人柯昱安昨（8）日就指出，柯文哲可能沒辦法走完全程。

綜合媒體報導，柯文哲隨行幕僚表示，由於10日要回台北市議會備詢，必須得在有限時間內準時抵達終點站嘉義縣新港鄉，但柯文哲身體已相當疲憊，沿路的按摩不足以釋放壓力，可能無法準時抵達終點，因此目前考慮商借20輛腳踏車趕路，但柯文哲是否會堅持徒步走到終點，仍得尊重他本人的意願。

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