白色恐怖二代為邵子平喊冤 陳明通霸氣親回解決方案

2019-04-09 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕82歲的旅美法學專家邵子平因領取中國身分證，3月被內政部移民署註銷台灣戶籍，邵子平不滿向移民署提告，引發熱議。白色恐怖受難者魏廷朝之女魏筠，今天凌晨在臉書上為父親的好友邵子平抱不平，認為邵的國籍問題是「時代悲劇」。對此，陸委會主委陳明通親自留言回應，表示邵子平只要註銷中國戶籍，就能夠恢復台灣地區人民身分。

去年獲得民進黨提名參選桃園市議員的魏筠今天凌晨在臉書上表示，邵子平是她父親生前最好的朋友，不忍輿論「標題殺人」，成為另一個「黃安」。魏筠說，戒嚴時代邵子平在美國聲援被國民黨迫害的謝聰敏、魏廷朝和李敖等人，成了黑名單無法回台，在美國住了20幾年後，回到邵的祖國中國。

魏筠指出，邵子平的國籍問題是時代悲劇，那個年代統派獨派都只反國民黨的專制殘酷，但是他熱愛民主自由，他希望中國也有一天能夠真正民主。

對於魏筠的說法，陳明通親自在臉書下留言回覆，表示這件事不難解，也不需要打官司，依《兩岸人民關係條例》第9-2條，出具放棄中國護照、註銷中國戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身份。

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