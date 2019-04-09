徐永明助理嗆王世堅吃豆腐 嘴巴「小綠小綠」叫

2019-04-09 00:20

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第5選區（萬華中正）時代力量立委林昶佐受各方挑戰；台北市議員王世堅今表示，若民進黨要與「小綠」整合，他願棄參選萬華中正選區立委。對此，也有意參選的立委助理李承值晚間嗆王世堅要戰「好膽就來」，若是為民進黨著想，就勇敢站出來為黨打一戰，打著「大綠小綠合作」帽子，吃時代力量「豆腐」不會讓大局更好，心態也不正確。

時代力量立委徐永明助理李承值表示，不管民進黨戰或不戰、對手有誰，時代力量在中正萬華一定奮戰到底，爭取民眾支持，穩住這席立委。他說，時代力量在國會表現如防制酒駕修法、揭發邱太三司法關說，追擊國營事業、公股行庫酬庸，監督當權者的立場非常清楚；時力用心良苦，民進黨團卻長期當作當麻煩、多方刁難，王世堅怎有臉再扣時代力量「小綠」帽子談合作？

他批評，王世堅自稱「當過立委」，但要參戰前，好歹也瀏覽一下最近國會新聞，對手並不一定百分之百是林昶佐；時代力量努力建立黨內初選、民調機制，在沒有現任優先條款下，中正萬華必須經由黨內初選才會有正式提名，這點一定要做得比兩大黨公平公正。他說，且時力主席邱顯智「走自己的路」正開創新局，絕不會接受「小綠」這個定位。

李承值說，希望王世堅下次要挑對手前，能先尊重對手；當然或許是時代力量在監督執政者的努力不夠，才會讓王嘴巴「小綠、小綠」叫，被人家還挑三揀四選對手，備受羞辱，這是時力要繼續努力改進的。

他還說，誠摯希望時代力量黨中央認真考慮總統選舉布局，千萬不要到最後國、民兩黨對決下，時力的政黨票是被壓著打，立委參選人也只能靠著特定大黨拉抬，選上也只能再被消遣四年「禮讓」，何苦呢？如果他獲得時力提名，歡迎民進黨和王世堅勇於參選，不要「禮譲」再講4年。

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