國防產發條例公聽會 提撥機制各界意見不一

2019-04-08 23:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日召開「國防產業發展條例草案」公聽會，由於該條例規範，得標廠商應提撥決標金額的千分之3至千分之5，挹注於國防產業發展基金會信託專戶，但部分專家、產界代表認為可能影響廠商獲利，盼相關單位制定條例時應有所斟酌。

為建立國防產業分級制度與永續經營，行政院擬定的「國防產業發展條例草案」被執政黨視為優先法案，並期望在本會期通過。為此，立法院外交及國防委員會召開「國防產業發展條例草案」公聽會，邀請軍方、學者、專家、產業界代表提供建言，作為本週法案審查的依據。

而廠商、產業界對於提撥部分決標金額至國防工業發展基金會一事，有不同看法。台船公司副總經理周志明表示，此規範立意雖好，但我國廠商常依賴國外廠商供應，如國外廠商供應價格無法降低，可能反使國內廠商需壓縮成本，甚至影響品質或無從獲利。

亞航董事長盧天麟也說，他個人不贊成此作法，且現已有國防產業發展基金可供支應。但漢翔總經理馬萬鈞認為，軍備建案都是自政府預算編列，未來報價雖會提高，但多出來的錢會挹注國防工業發展基金，因此應不會有漲價情形。

與會的國防部副部長張冠群表示，「廠商分級」制度是種管理，首先需就國防產業環境做盤點與整理。而我國現階段欠缺相關法令，相較許多產業都有獎勵措施，唯獨國防產業沒有，而「國防產業發展條例」就是為產業訂定，也對產業有利，並不會獨厚任何一個單位。

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