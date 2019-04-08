韓國瑜憂體力故提前訪美 她被發現大勝「一直玩市長」

2019-04-08 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜先前因頻繁出國被稱為「一直玩市長」，現在又被證實訪美行程，且因考量時差、體力等問題，會比預定時間提早一天出發，外界質疑「多休一天假」，網友拿韓與正在美國訪問的立委蕭美琴作對比，發現完全相形失色。

本報今日報導，高雄市新聞局長王淺秋表示，市長韓國瑜前往美國訪問、演說，原定於4月10日深夜出發，但考量時差、體力、演講品質等問題，臨時決定提早一天、在9日晚就出發。

網友發現人正在美國訪問的立委蕭美琴，在本月4日風塵僕僕，當天早上與選區民眾互動完畢後，立刻趕往台北打包行李去搭飛機，且同樣要美國演說，臨時加碼的行程令蕭美琴無法在機上補眠，要補充、精進演說內容，蕭美琴當時表示，「共軍戰機侵犯中線、內憂外患的，自己有一段時間很少碰觸外交國安事務，更要打起精神好好準備了！」

其他網友認為韓國瑜比不上蕭美琴，相繼留言指出「厲害了，半年不到，出國次數已快追上陳菊的12年任期累積次數」、「89萬人所選出來的『體弱多病』狂請假卻勤輔選的」、「上任不到4個月，出國第4次了」、「整天出國玩，假裝說要拼經濟」、「到底美國有什麼地方要請草包去演講」。

蕭美琴臉書全文

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