網路平台「大師鍊」上線 曾攬前國安高層引話題

2019-04-08 21:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕商界人士莊立平曾隨前副總統連戰赴中參與「連習會」，其創辦的網路平台「大師鍊」近期上線，並將在4月11日舉辦上線典禮，邀請連戰、前立法院長王金平等人參加。由於「大師鍊」曾延攬前國安局長楊國強、前副局長郭崇信等人加入團隊，一度引發外界討論，但據悉，郭崇信早已退出運作，楊國強僅擔任顧問，皆無涉國安。

雖然楊國強、郭崇信具國安背景，但知情人士透露，由於郭崇信具備技術、資訊專長，因此借重其所長協助「大師鍊」，早已退出團隊運作；而楊國強雖仍擔任顧問一職，是因為曾任欣欣客運董事長，將公司轉虧為盈，在商界也有人脈，但這兩人任職，和其國安背景無關連。

而民進黨立委蔡適應今年3月底在立法院外交及國防委員會會議中，曾質詢國安局長彭勝竹此事，彭當時回應，曾和相關人員溝通，對方也了解，也稱會退出團隊。

「大師鍊」今日發布新聞稿，預告4月11日將舉辦，屆時將邀請連戰、王金平、立委曾銘宗、中國時報發行人黃清龍、青年發展基金會董事長連勝文、聯電榮譽副董事長宣明智、愛爾麗醫療集團董事長常如山、靖天集團總裁陸醒華、全僑邦聯總召集人王金祥，以及中企聯控股集團有限公司董事長馬鈞、香港區塊鏈協會創會主席梁捷揚等人出席。出席來賓涵括台灣政商與中國、香港商界人士。

「大師鍊」新聞稿表示，該平台網羅眾多全球優越內容創作者，以自媒體經營者身分參與平台運作，發表各領域精采創見、評述專精議題，開設專長領域的精采大師課程，創作者、使用者及品牌生態圈，構成共享經濟互動體，改變現有傳統媒體與內容市場生態，解決優質内容缺乏、被動傳播、增值和變現的難題。

至於外界好奇「大師鍊」資金來源，但相關人士回應，「大師鍊」資金皆是靠創辦者草創辛苦募資而來，但「一點陸資都沒有」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/