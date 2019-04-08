聲援維吾爾族遭批 綠：中國政府無法化解國際社會疑慮

2019-04-08 23:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨日前在臉書發佈「聲援維吾爾族，守護台灣」影片，遭多維新聞網撰文批評「只呈現片面之詞，激起台灣人對共產黨更反感態度」，對此，民進黨發言人李問今表示，面對大規模人道危機，中國政府為何害怕將資訊公開供所有人檢視？中國政府顯然無法化解國際社會的疑慮。

民進黨日前發佈「聲援維吾爾族，守護台灣」影片，請來四位海外維吾爾族人士現身說法，控訴中國對新疆殘暴政治。多維新聞網撰文批評，民進黨僅呈現片面之詞，並批片中的維吾爾族人長年活躍海外，與世界維吾爾代表大會關係頗深，反共及政治立場較為激進。

李問對此表示，中國共產黨當局對於新疆資訊不透明，對於新疆集中營的人數一再迴避，近日更由中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團發函，施壓不准各國參與相關人權審查會議。面對大規模人道危機，中國政府為何害怕將資訊公開供所有人檢視？中國政府顯然無法化解國際社會的疑慮。

李問表示，相較於統一或獨立，台灣民眾更關心是否能維持現有的民主生活方式。當中國未放棄併吞台灣的野心，對於中國如何治理香港、西藏、新疆地區，台灣民眾都會看在眼裡。

李問表示，同時，民進黨也基於普世人權價值，持續聲援受到打壓的少數民族，希望他們的人權與尊嚴能受到保障。

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