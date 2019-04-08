「球不落地，永不放棄」朱立倫發豪語 是指這件事

2019-04-08 17:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前新北市長朱立倫今天跟隨大甲媽進香隊伍進入彰化縣，上午到永靖鄉的「OH 9運動專業織襪」拜訪素有「台灣黑狗兄」之稱的負責人李東林，面對媒體，他表面雖說「今天不談總統選舉」，但參觀完李東林的織襪場後，卻有感而發地說「球不落地，永不放棄，堅持到底，只要努力，一定可以打出一片天」。這是否在訴說他當下角逐國民黨總統初選的心境？他並未回答。

李東林曾是排球選手，長期專注在經營「OH 9」品牌，為許多國手量身打造專屬的運動襪，女子舉重好手許淑淨、男子網球好手莊吉生都腳蹬他的運動襪，黑狗兄的產品已打進國訓中心，更博得台灣「陸王（日劇名，描述傳統足袋老店轉型經歷）」美譽。

今天上午朱立倫抵達黑狗兄的工廠就受到支持者的熱烈歡迎，多位來自二林鎮的果農還帶著「朱總統加油」紅布條高喊「總統好」，但朱立倫說「今天不談總統選舉」。

不過，朱立倫看完工廠，同時了解黑狗兄在織襪領域面對逆境不放棄、在品牌之路堅持到底，有感而發地說，今天參訪的心得就是「球不落地，永不放棄」，堅持到底，只要繼續努力，一定可以打出一片天」。說完後，隨即離去。

其實「永不放棄」是黑狗兄李東林一直掛在嘴邊的話，出身排球選手的他，把運動員的精神注入創業，他總是說，排球場上「球不落地，永不放棄」，意思是只要裁判沒吹哨，都有把球救起的機會，也就有機會贏得勝利。

台灣織襪業面對各國的競爭，經營門檻越來越高，過去景氣好可以靠上游的大單，現在大單流到其它國家，台灣必須專業技術，而李東林就專注在運動襪及品牌經營，雖未被外界看好，但他一直告訴自己「球不落地，永不放續」。

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