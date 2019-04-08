高市議員建議整併一次性全國大選 減少人民厭惡

2019-04-08 17:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員李喬如今質詢指出，總統、立委、六都市縣長及議員等地方選舉，建議全改為同日一次性的全國大選，並將任期一致改為6月30日止，她認為整併選舉可減少人民對選舉的厭惡，並呼籲高雄市長韓國瑜率先推動，讓台灣能「愛與包容」。

李喬如指出，台灣小小地方，但因選舉太多，造成人民厭惡，應該從制度及政策面，改變這種政治風氣。

她說，台灣每兩年就有一次選舉，六都市縣長及議員、村里長地方九合一選舉才結束沒多久，明年1月又有總統、立委選舉，今年雖沒有選舉，但是各政黨黨內初選，等同又一次選舉。

李喬如表示，九合一選舉約花費27億元，總統與立委選舉約需12億元，合計約39億元，若能合一選舉，約可節省20億元。

她認為民主政治，選民各有支持對象，但台灣現在因為選舉造成族群撕裂，仇恨未曾停止，且選舉越多，這情況越嚴重，尤其現在的選舉制度，常讓政治人物忘了對人民的承諾。不少才當選立委的政治人物，立即就想選市縣長，才當選議員就想選立委，當選市長才幾個月，就可以選總統。

李喬如強調，人民對這種選舉制度已非常厭煩、厭惡，已經到了不能不改革時刻，建議應將總統、立委、六都市縣長及議員等地方選舉，全部改為同日一次性的全國大選。

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