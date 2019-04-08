海外資金回台「實質投資」可退稅一半 政院：促進產業發展

2019-04-08 16:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為鼓勵海外資金回台投資，行政院今日召開行政立法協調會報，政院與民進黨立委討論「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」達成共識，立法後前2年匯回資金可享有8％及10％稅率，有實質投資台灣產業，可以再享退稅優惠，預定排入本週四行政院會審議。

行政院發言人kolas Yotaka會後轉述表示，因應國際情勢有諸多不確定情勢，包含美中貿易戰，台商有強烈需求想佈局全球，趁著這個時機，政府希望藉由立法引導境外資金能匯回台灣，促進台灣產業發展，增加就業機會。

kolas Yotaka指出，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」適用對象為個人或營利事業，適用上有些限制，匯回台灣資金不得購買不動產，必須存入金融機構「專戶控管」，更要遵守洗錢及資恐防制的相關規範。

在匯回資金方面，有一定比例限制，例如個人所有的匯回資金，有5％可以自由運用，但這5％不能購置不動產；所有匯回資金的25％，可以進行金融投資，可購買上市櫃股票或政府公債，會由金管會擬定匯回資金可以投資的金融類別，經政院核定後發布。

kolas Yotaka提及，剩下70％個人或企業可以進行實質投資，直接投資台灣的產業，這部分沒有產業別限制，或透過私募股權基金，或創投來投資國家政策產業，例如可投資5加2創新產業、長照，至於實質投資範圍，將由經濟部擬定後，報請政院核定。

kolas Yotaka強調，匯回資金若不想馬上投資，沒有投資的資金必須存在專戶，須存入5年不能領出來，到第6年後才可以提取，每年提取限3分之1，這是比較嚴格的限制。

在稅率部分，優惠稅率集中在該草案通過後的前2年，第1年匯回稅率是8％，第2年匯回稅率是10％，若有進行實質投資，政府採取「先扣後退」退稅方式，退稅後第1年優惠稅率就變成4％、第2年就變成5％，用來鼓勵資金回台投資、不炒房。

繳納及申報方式主要窗口為國稅局，國稅局受理後，會與銀行進行聯合審查，包含洗錢防制和資恐的相關審查。在罰則部分，個人或營利事業申報文件若不實，可處3千元以上、30萬元以下罰鍰，受理銀行若無按照規定扣繳稅款，也會依法處罰。

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