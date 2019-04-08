大甲媽遶境盛況全因韓國瑜？ 他用照片打臉狠酸藍議員

2019-04-08 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕大甲媽祖昨（7日）晚10點展開9天8夜遶境行程，高雄市長韓國瑜昨下午到場時，許多韓粉紛紛高喊「選總統」，韓國瑜聲稱此行是來「還願」的。對此，正角逐國民黨立委初選的台北市議員王鴻薇在臉書發文說，「從韓國瑜在鎮瀾宮的高人氣看來，其他有意出戰2020總統的人可以回家睡覺了」。網友則貼照片酸說，「媽祖遶境本來就那麼多人，都不知道議員是在高潮三小的」。

今年的大甲媽遶境多了濃濃的政治味！台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫與前立法院長王金平昨天都前來參香，而總統蔡英文、前行政院長賴清德、國民黨主席吳敦義以及韓國瑜都參加起駕儀式。其中，韓國瑜到場時，許多韓粉紛紛簇擁並高喊「選總統」，韓國瑜受訪則說，鎮瀾宮是台灣大廟，他去年選前來過鎮瀾宮，此行也是來還願。

對此，王鴻薇發文表示，有過選舉經驗的人，觀察民眾的氛圍，就能判斷自己會不會選上，如果民眾一片冷，就得有危機感；如果民眾熱情不斷，那選情便十拿九穩。還寫道「韓的高人氣已經讓整個場子燒了起來，把其他候選人甩在後頭」、「2020誰能上？已經不證自明」。她也認為，除了韓國瑜之外的其他人可以回家睡了。

對此，臉書粉專「只是堵藍」貼出媽祖遶境與韓粉遶境的比較圖，強調媽祖遶境人本來就很多，不是因為韓國瑜才擠得水洩不通，並諷刺地說「韓導入場人潮擠爆叫他2020穩當選？聽你在X北，那顏市長早當總統了好不好！」

網友也酸說「王議員沒見過世面喔」、「真的是造神造到神明的地盤來了」、「又想用口號來唬弄人，打造高雄全台首富？」、「真的是智障，照她講的，白海豚也早當選了」。

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