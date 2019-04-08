「難道義哥臭了嗎？」 吳敦義臉書發文為自己喊冤

2019-04-08 16:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平會面告吹，原定4月10日向中常會提報總統候選人提名作業要點及時程延後，黨內有人將矛頭指向吳敦義，吳今未公開露面，卻在個人臉書發出搞笑影片，更用諧音「難道義哥臭（錯）了嗎？」為自己喊冤的意圖明顯。

吳敦義與王金平、朱立倫等人的4場會面告吹，黨內有人批評吳敦義未表態是否參選總統，導致互信不足所致，吳敦義今未公開露面，上午僅先透過臉書重申國民黨重返執政的4大願景，闡述其理念。

吳敦義臉書下午還發布以往受訪的表情剪輯成的搞笑影片，並有玄機的用「難道義哥臭了嗎？」作為標題。

吳敦義以第一人稱表示，「相信大家都知道，我在各地為了我們重返執政，竭心盡智，義無反顧，希望推出最有機會當選的候選人。聽說最近掀起一陣網紅潮流，幫我管理臉書的小編也想要培養我，但卻老是嫌我總裝臭臉、不好做效果。他們還特意精心做了一段影片，整理出我的臭臉特輯。」

吳敦義還特別意有所指地問網友們說：「各位義哥的好朋友們，大家齊心協力評評理，一絲不苟、穩健沉靜，義哥應該沒『臭』吧？」

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