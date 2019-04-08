被問到韓國瑜赴美參訪且提早一天 賴清德這麼說…

2019-04-08 13:57

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市長韓國瑜赴美參訪且提前一天9日啟動，是否會跟美方提到選總統一事？投入民進黨內總統初選的前行政院長賴清德，今天在桃園被問及此事，他認為不必揣測韓國瑜去美國的用意，「祝他旅途平安，一切順利」。

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