蔡英文：讓世界主要市場都可以看到、吃到台灣農產品

2019-04-08 13:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「第31屆全國十大神農暨模範農民」，強調台灣農業是穩定社會的力量，並盼未來所有農民朋友主動跟政府一起來協力，共同面對農業的挑戰。

總統致詞時指出，我們的農業也面臨很多挑戰。雖然政府有資源，也很努力，但只依賴政府並不能解決所有問題。想要解決這些問題，還是要靠大家在第一線實際了解問題所在，再跟政府一起來完成這項任務。因此，她也期待現代的農夫不是被動等政府來幫忙，而是主動跟政府一起來協力，共同面對農業的挑戰。

談及目前台灣農業所面臨的挑戰，總統說，第一個挑戰是氣候變遷。氣候變遷已經超越了我們以前對季節的想像；例如全球暖化造成水果的栽種，本來是從屏東、高雄、台南持續上市，但現在變成一起上市，造成價格的衝擊，這都是氣候變遷所造成的現象之一。

總統也表示，台灣農業的GDP產值雖然不高，但卻是穩定社會的力量。傳統上，農業是維持農民一家溫飽、生活安定的產業，但事實上，農業所展現出來的外溢效果，就是提供社會穩定的力量，同時也保持整體生態平衡。

總統說，期盼未來台灣農業深具競爭力，不僅能出口，且讓世界主要市場都可以看到、吃到台灣農產品，讓台灣農業進入更專業、更規模化的生產，且能穩定地進入這些高值的市場，這些都是我們這個世代所面臨的挑戰。

總統提到，這個世代從事農業的農友教育水準其實非常高，可以引進更多科技、行銷及現代的觀念，讓台灣農業將來發展的潛力更大。

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