擴大老人長照 顏純左要減輕艱苦人負擔

2019-04-08 12:56

〔記者王涵平／台南報導〕台南立委第一選區民進黨初選參選人顏純左今提照顧老人政策，顏純左以其在台南12年的行政經驗，發現溪北老人愈來愈多，從醫師專業的視角，提出解決台南溪北老人照顧政策。

顏純左表示，現在的家庭都面對老人長期照顧的問題，將推動長照2.0擴大服務範圍；台南溪北目前總人口數從20年前34萬人，迄今約30萬人，第一要從住醫院的看護費用，將列入健保給付，病人住院的煩惱首先是擔心沒有病床，其次是有病房時誰要去照顧，建議這筆費用要列入健保給付。

此外，推動長照2.0擴大服務範圍，住在安養機構的老人，政府必須要1個月1萬元，孩子可以讓父母親住在優質的養護機構。

今出席記者會包括南市議員李宗翰及社團法人台南市照護發展協會理事長陳其榮、許漢松、葉銀珠、全國長照協會吳宗頂等長照機構業者。

長照院民的家屬葉銀珠說，有院民的家人說無力負擔，要帶回家自行照顧，聽到這些話內心實在很不忍。賴建宏說，有些家庭因親人住在醫院因工作無法照顧，還有兄弟姊妹因照顧問題不和，請看護照顧又要花一筆照顧費用，讓艱苦人的家庭出現經濟窘境。

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