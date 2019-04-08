柯P從大甲走到彰化 滿臉倦態直呼：把我當成20幾歲在操！

2019-04-08 12:56

〔記者林良哲／彰化報導〕台北市長柯文哲繼2014年完整走完大甲媽祖遶境之旅，今年再度參與，他在今天凌晨從大甲起程，路程約40公里，在上午10點半走到彰化南瑤宮，滿臉倦態直呼：「把我當成20幾歲在操！」

柯文哲這次陪同遶境，並定位為「還願之旅」，經過一夜跟隨行軍，他一早在臉書發表看法：「整夜急行軍有感，在城市待太久了，已經很久沒有聽到田裡的青蛙叫聲。每走一步，抬起頭來還是綿延不絕的台一線，看不見路的盡頭，疲累感不斷累積，反而蛙叫蟲鳴可以療癒身心。還有令旗上叮叮噹噹的鈴鐺聲，讓我常保一顆虔誠的心，為還願之旅繼續努力。」

此外，柯文哲還說，看來一夜的奔波，我們到了大肚，短暫停留後，繼續朝彰化出發，終於快要休息了！

柯文哲原本預定上午9點半左右走到彰化南瑤宮，並在信徒大樓休息，下午繼續行程，沒想到因路程遙遠、天氣炎熱，他整整遲到了1個小時才抵達，進入廟宇之後，他滿臉倦態，並埋怨市府團隊安排行程太緊湊，「簡直把我當成20幾歲在操！」「唉，覺得這個身體好像不是我的了！」

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