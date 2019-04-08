走大甲媽遶境背肌拉傷 柯P可能無法走完全程

2019-04-08 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽遶境行程，今天凌晨0點隨遶境隊伍從大甲出發，中午前抵達彰化南瑤宮，連續走了11小時、總長約30多公里的他神情相當疲憊，甚至傳出背肌拉傷，可能無法走完全程，有待北市府評估狀況。而柯文哲則疲憊表示：「幕僚都把我當20幾歲在排行程」。

對於連續走了11小時有什麼感想，柯文哲僅疲憊表示：「好累」、「幕僚都把我當20幾歲在排行程...」，表示真的太累，一晚不睡走這麼遠。而對於大甲媽遶境與一日雙塔哪個累，柯文哲則苦笑說：「我跟你講，一日雙塔只有一天，這個有九天...」、「一日雙塔就咬緊牙關撐過那天就好，這個...這個...」、「他...他們說下午六點要起來走，我說不行，這個沒多睡幾個鐘頭再走會很痛苦」。

至於是否有想過要放棄？柯文哲表示「不會」，「那一句話嘛，走得快要一個人走，走得遠要大家一起走」，對所有隨行的人員表示感謝。

而北市府副發言人柯昱安則指出，柯文哲目前背肌拉傷，而且傷勢有點嚴重，市府在等柯文哲稍做休息，晚上再進行評估，可能沒辦法走完全程。

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