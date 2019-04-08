韓國瑜選總統？鄉民直言國民黨人才斷層

2019-04-08 07:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民kapasky在ptt發文，評析高雄市長韓國瑜選總統議題，兩個月前還是政論節目花邊，現在竟然被運作像真的，事情發展已完全失控，他質疑韓國瑜能選總統?凸顯國民黨人才斷層。

kapasky認為，韓國瑜能力根本還沒受檢驗（請不要再提簽約銷售能力，我是說執政），也沒有中央部會首長資歷，黨職公職都很薄弱的韓國瑜，才當了三個月高雄市長，現在居然能夠選總統，這是在以前的國民黨完全難以想像的事情吧！

kapasky直言，國民黨人才培養在馬英九八年主政時代非常失敗，該提拔的沒提拔，該歷練的沒歷練，很多人莫名其妙就被卡在了地方，當年人稱馬立強，可是胡志強就被卡在台中10幾年，朱立倫看似有在培養的新星，事實上是馬主席叫他去哪裡選、他不能拒絕，類似這種例子太多了，還有馬愛將林益世居然自己中箭落馬，太難看了。

kapasky指出八年下來沒有戰將可以用，這個斷層的後果現在才慢慢浮現出來。拜託！韓國瑜什麼咖啊！竟然也可以選總統了！

網友留言，「kmt最低落的時刻他們都是陣中大將，最後卻是靠別人拉聲勢」、「川普當總統前根本沒從政過，歐巴馬還只當過議員而且還沒做滿」、「 強者不管做什麼事都能輕易上手」、「其實台灣各領域都人才斷層..」。

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