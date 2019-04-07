侯友宜為富邦悍將開球 透露球衣背號秘密…

2019-04-07 16:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕中華職棒富邦悍將隊今天在新莊棒球場進行主場開幕戰，新北市長侯友宜擔任開球嘉賓，富邦金控董事長蔡明興擔任打者，侯友宜穿上編號「111」的球衣，表示111象徵「用兩隻腳站在第一線」，和市民並肩作戰，代表他做事情的態度。

侯友宜說，原先主辦單位考量他日前腰傷，安排他擔任打者，但他發現受邀嘉賓揮棒不能「打到球」，但站在那邊要幹嘛？因此決定改投球，因為他喜歡棒球，投球不是什麼問題，但今天沒有時間熱身。

侯友宜說，沒有特別喜歡哪個球員，因為主場富邦悍將贏、就是新北市贏，不用特別去喜歡哪個球隊，球隊贏比他喜歡誰更重要。

媒體好奇，近來有籃球再次職業化的討論，新莊體育館未來是否有可能成為職業球團的屬地訓練場所？侯友宜回應，新北有許多運動場館，如果民間能夠和新北市合作，創造更多元素，變成新北的光榮球隊，都很樂意，表示城市的榮耀不單靠政府，而是民間、球迷的力量一起努力，讓新莊體育館轉型，也讓新北市有很棒的職籃球隊。

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