指台灣言論自由正被侵蝕 蔡英文：我會為民主自由奮戰到底！

2019-04-07 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念黨外政論雜誌《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為追求言論自由而奉獻犧牲的精神，今日4月7日被訂為言論自由日。總統蔡英文於臉書發文表示，收購臉書粉絲專頁，或金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳，正引起社會的惶惶不安，「我做總統，我會堅守立場，為民主自由奮戰到底」。

蔡英文表示，今天是言論自由日，這則貼文特別想獻給今年30歲的朋友，「在你們出生那年，Nylon鄭南榕殉道」，雖然沒有跟上黨外運動爭取民主自由的年代，「但你們經歷過野草莓、經歷過太陽花，同樣曾經為了守護民主和自由，做出關鍵的貢獻」。

蔡英文指出，收購臉書粉絲專頁、或金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳，引起社會的惶惶不安。台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。

蔡英文強調，自由從來就不是理所當然，它可能遭受威脅，更有可能倒退。所以必要的時候，我們都必須勇敢挺身而出，「我做總統，我會堅守立場，為民主自由奮戰到底」。

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