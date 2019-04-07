王金平請大甲媽出神龕 求關關難過關關過

2019-04-07 12:24

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鎮瀾宮媽祖今日南下遶境進香，大甲媽祖起駕之日政壇大咖雲集，今年更是充滿政治味，上午前立法院長王金平打頭陣，請媽祖出神龕。王金平說，自己20多年來只有一年出國，每年都來共襄盛舉。王金平說，自己34年前沒被國民黨提名立委，但隔年還是高票當選，因為自己有來鎮瀾宮參拜，之後在政壇一帆風順，都是媽祖的庇佑。祈求媽祖保佑讓他美夢成真，關關難過關關過。

媒體詢問針對朱立倫說國民黨若徵召韓國瑜的話，就不用考慮初選了，王金平說，尊重他的看法，一切尊重黨中央看法。

王金平說，自己34年前沒獲得國民黨提名，但朋友轉達媽祖要自己要堅持下去，自己有堅持選下去，最後高票當選，之後從黨書記長、立法院副院長一路當上院長。王金平說，已多次強調關於國家的定位，中華民國已經存在108年，在台灣治理70年了，兩岸的定位有中華民國跟中華人民共和國的存在，兩岸為追求和平，應該對等坐下來談，中華民國是一個完整的國家。

王金平參拜後，參加請神大典，將媽祖請出神龕，廟方則送王金平媽祖玉珮，王金平開心展示，多名信眾高喊總統好，他也高舉雙手回應。

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