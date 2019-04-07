柯P愛媽祖！這活動看出柯P選不選總統…

2019-04-07 10:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕台北市長柯文哲「柯P」將徒步挑戰大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，外界把該行動解讀為決定柯P是否參選明年總統大選的關鍵，遶境活動今天深夜子時登場，柯P早已做好準備蓄勢待發，今天下午他將先到彰化縣參訪鹿港鎮玻璃廟，之後轉往台中市，預計傍晚就到鎮瀾宮，比鑾轎起駕前，提早約6個小時到達。

柯P似乎對彰化縣「情有獨鍾」，更喜歡拜媽祖，經常公開討論彰化縣財政狀況，大膽預言彰化縣會是繼苗栗縣之後，全台第2個因為債台高築而破產的縣市，不僅如此，4年多前，他首度騎單車挑戰1日雙城（台北市、高雄市），經過彰化縣專程到伸港鄉福安宮參拜媽祖。

柯P今日的宗教行程，再度沒有遺漏彰化縣，他預計今天下午2點30分抵達彰濱工業區玻璃廟，參香後預計參觀玻璃館的黃金隧道海底世界，隨後在玻璃館的會議室停留約40分鐘，預計今天下午4點離開，轉往台中市大甲鎮瀾宮，預計5點前抵達鎮瀾宮。

據了解，柯P今天傍晚5點在鎮瀾宮參拜後，預計今天深夜12點跟隨媽祖鑾轎遶境出發，明天早上9點30分到10點間抵達彰化市南瑤宮參拜並在南瑤宮媽祖文化館住宿休息，在這之前，路途中，他規劃2個休息點，各是明天凌晨3點10分到3點30分在台中市梧棲區中華路上的全家梧棲金牌店、明天清晨6點30分到6點50分在台中市大肚區沙田路上的7-11大肚親旺店。

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