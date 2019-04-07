F-16V購機案成貿易戰籌碼？ 學者：美方對中國沒理由鬆手

2019-04-07 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國時代雜誌報導指稱川普政府已暫時擱置售台F-16V戰機，不過國防部昨日澄清，目前已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），採購案仍依照規劃進行中，進度正常。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，F-16V戰機採購案受政治影響的可能性不高，而是受到另外三項因素影響。

根據《聯合報》報導，蘇紫雲指出，美媒報導指出F-16V購機案因為美中貿易戰談判的考量而暫緩，他認為美方在貿易戰以逸待勞，且貿易戰具有抑制中共國防預算增長的戰略效益，這也說明美方對貿易戰沒有鬆手理由。

而從台美關係來看，蘇紫雲舉例，中共軍機越台海中線時，美國安會、國防部、國務院系統同步發言指責，AIT公開現役軍官駐台、印太司令戴維森在國會聽證時公開挺台；國安會、國務院高階官員在國際場合與中華民國總統、官員同台亮相等，這些動作都再再說明台美關係加溫，北京影響已不再是影響的主要因素。

蘇紫雲認為，從美軍與相關智庫的公開論述觀察，我國以特別預算增購戰機，作業維持費能否支撐龐大作戰機隊、飛行員持續遭民航挖角流失，加上台灣三型主力戰機配彈不相容等，才是美方評估時考量的因素。

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