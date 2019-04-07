獨家》用不當黨產成立特種基金 促轉會月底報政院核准

2019-04-07 09:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進轉型正義，妥善運用收回的不當黨產，促轉會將於4月底報請行政院設立特種基金，作為人權教育、長照及社福用途。據悉，黨產會追徵國民黨近20億元不當黨產，因國民黨拒繳國庫，去年已被法拍及查扣1239萬元，這筆錢未來將納入特種基金運用。

促轉會委員表示，促轉會正進行設立特種基金的準備作業，將在4月底層請行政院核准，近期也會邀集黨產會、法務部、教育部、文化部等相關部會，開會研商特種基金的分配額度、施行計畫等事宜。

委員指出，「促進轉型正義條例」明定，為落實自由民主憲政秩序、促成政黨公平競爭，1945年8月15日起取得的不當黨產，應移轉為國家所有，並由中央成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策、轉型正義相關文化事務之用。

「追討不當黨產，終於要成立特種基金！」委員提及，特種基金名稱尚未定案，可能與轉型正義相關，會依「促進轉型正義條例」及「中央政府特種基金管理準則」規定辦理，預算編列於附屬單位預算，依中央政府總預算時程送立法院審議。

委員強調，黨產會負責追討不當黨產，促轉會規劃國家將錢收回後要如何運用，特種基金用途規劃及比例分配，尚待與相關部會討論，促轉會也會訂定「特種基金運用與管理辦法」。

據悉，未來要動用特種基金，各部會須先提計畫申請，例如教育部所提計畫須與人權教育相關，文化部與轉型正義的文化事務有關，由促轉會統籌分配比例後，再報行政院核定。

黨產會委員則表示，目前追徵國民黨近20億元，去年3月行政執行署核發扣押命令，自國民黨所開立的新竹武昌街郵局等5間金融機構存款，共扣得7萬1848元；另一筆為去年8月台北分署法拍黨工宿舍，追回1232萬7千多元。

委員指出，包含「轉帳撥用」8.6億元追徵案、舊中央黨部11.3億元追徵案，因國民黨拒繳，仍在行政法院訴訟中，若干法官欠缺對轉型正義認識，無視國民黨侵占國有財產歷史事實，反倒認為追徵會對國民黨造成難以恢復傷害。

委員提及，黨產會已認定婦聯會是國民黨之附隨組織，名下387億元勞軍捐款項為不當黨產，對方也聲請「停止執行」行政訴訟，未來若能順利收歸國有，特種基金將不只1200多萬元。

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