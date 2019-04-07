倫敦政經學院矮化台灣 美學者致函抗議

2019-04-07 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的母校倫敦政經學院（LSE）校內，原將「中國」與「台灣」分開呈現，但校方竟屈服「一中原則」，將台灣、中國標為同一顏色，在近日引爭議。繼英國會議員聯名要求小英母校更改，美國學者金德芳也致函該校抗議，指出台灣是主權獨立國家，且台灣絕大多數居民均反對被併入獨裁、貪腐的中國政權，從未受中華人民共和國統治。

總統蔡英文母校、倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，原將「中國」與「台灣」分開呈現，引發中國留學生抗議，幾經協調後，校方竟屈服「一中原則」，將我國納入中國領土範圍內。這項消息傳出後引發各界議論，除了台灣留學生發起連署抗議，英國國會議員4日也聯名致函LSE，表示這是錯誤稱謂，呼籲LSE維持作品原狀，創作該作品的藝術家華林格（Mark Wallinger）5日也表示，關於拉薩和台灣這2個更動是「一個錯誤（an error）」。

美國佛羅里達州邁阿密大學（University of Miami）政治系教授金德芳（June Teufel Dreyer）也對此表示不滿，並向該校致函抗議，金在信中指出，台灣是主權獨立的民主國家，絕大多數居民均反對被併入獨裁、貪腐的中國政權。反觀倫敦政經學院對外宣稱致力於創造包容環境，以確保所有學生都能獲得平等、公正及有尊嚴的對待，但這樣的說法顯然不適用於小型的民主國家與學生，雖然LSE稱更改藝術品是出於尊重「不同意見」，但金質疑校方只因單一團體強行施壓而接受其意見，他也懷疑先前發動抗議的中國留學生，是受到中國政府指使或為討好中國政府才採取這樣的行動。

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