「習五條」提「新四通」學者：像吃鴉片越陷越深！

2019-04-07 06:24

陸委會：須中央全盤衡量評估

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平在「習五條」中，提到兩岸要「應通盡通」，金門、馬祖與福建通水、通電、通氣、通橋，習在上月的人大政協兩會也再度提「新四通」。金門縣府已成立「新四通專案辦公室」，連江縣長劉增應日前在對岸舉行的「連江論壇」上也提出，「從黃岐半島到東古礁兩公里的橋可以先建起來」。陸委會表示，上述議題涉及中央職權，須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

福建擬向金馬供水電、加快通氣通橋

「習五條」提出後，福建省長唐登傑發表的政府工作報告特別提到，2019年福建將以習的談話為指引，全力推動實現與金馬的「新四通」。中國國台辦也稱，福建省已初步完成向金馬供電和向馬祖供水的規劃，並將加快福建與金馬通氣、通橋的互聯互通建設，促進兩岸融合發展。

據中媒報導，中國國家電網福建公司規劃，將以海底電纜方式，從廈門向金門供電；從福州連江向馬祖供電。金門去年已與對岸完成通水，而馬祖通水的管道，將啟動從官嶺至黃岐鎮區供水工程，分兩期計畫建設，至於通氣、通橋則展開前期調查研究工作。

金嶝大橋恐讓解放軍長驅直入

在最具敏感的「通橋」議題，事實上，前總統馬英九在2009年就曾對連接金門、廈門的「金嶝大橋」興建案表達強烈關切，不過，國防部評估，金嶝大橋為駐中國漳州、泉州的解放軍提供長驅直入的便利，兩個機械化營在25分鐘內就可打到金門防衛指揮部門口，最後由當時的經建會否決了該案。

顏建發：北京的戰略是一步步來

台灣民主基金會副執行長顏建發分析，北京的戰略是一步步來，金門的水已通了，接下來是通電、通氣與通橋。香港就是最好的案例，水、食物等都從中國來，「像吃鴉片一樣，越吃越多，依賴越深，陷入惡性循環之中，自主性也就越低。」

顏建發指出，他相信金馬民眾也不想被統一在中國體制下，不過，金馬民眾對四通的需求，政府恐不得不面對，應「見招拆招」，最重要是做好安全防範與管理，以及本島的防衛線。

林文程：統戰金門要比統戰台灣其他縣市容易

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，「習五條」後，福建省就要配合、趕快實現，一方面討好習近平，一方面也盼藉此獲得北京的特別補助。中國企圖透過「新四通」，拉攏金馬民眾，藉此給蔡政府施壓，畢竟對北京而言，在金馬的特殊性下，統戰金門要比統戰台灣其他縣市要容易。

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