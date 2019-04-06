「四六事件」70週年 民進黨PO文聲援維吾爾族

2019-04-06 23:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是「四六事件」70週年，當年有上百學生遭到人權侵害，民進黨今天則在臉書上聲援新疆，民進黨發言人李問指出，當新疆、西藏、香港等地的民眾一再面對共產黨的國家暴力，台灣人民又要如何相信中國所宣稱的「善意」或「惠台」措施？他也呼籲中國國民黨，是否願意基於人道精神，對維吾爾族所面臨的處境表達聲援？

四六事件發生在1949年4月6日，起因為當年3月20日台灣大學與台師大前身師範學院的2名學生騎單車雙載，遭警察攔下毆打拘禁。兩校學生號召數百人包圍警局要求放人，警備總部入侵校園，稱學生遭共產黨控制，要求下令逮捕「主謀」，遇學生抵抗，最後拘捕上百名學生。

民進黨今天則在臉書上指出，今天是「四六事件」70週年，明天是鄭南榕先生殉道30週年紀念日，也是「言論自由日」。透過反思歷史，台灣社會有機會重新檢視，我們珍視的人權、自由與民主價值，是如此得來不易，建立在前人的犧牲奉獻上。現在，亞洲最大規模侵害人權與打壓少數民族的行為，正在中國新疆上演。除了集中營，還透過「結對認親」計畫，派駐大量漢人公務員到維族家庭進行短期寄宿，進行監視。

李問表示，當中國共產黨聲稱「一國兩制」能維持台灣既有的體制，卻在境內侵害人權價值，並且踐踏台灣人民所重視的人身自由、信仰自由，又將如何取得台灣人民的信任？

當新疆、西藏、香港等地的民眾一再面對共產黨的國家暴力，台灣人民又要如何相信中國所宣稱的「善意」或「惠台」措施？

李問也指出，大量維吾爾族受到迫害，已經形成國際社會關切的嚴重人道危機。他呼籲，國民黨是否願意基於人道精神，對維吾爾族所面臨的處境表達聲援？當全世界已經重視維吾爾族的人道危機，國民黨如果不願意正視，又如何期待國民黨能守護台灣的民主自由？

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