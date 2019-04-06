時力是否推總統候選人？ 徐永明說了這個人名

2019-04-06 20:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量黨團總召徐永明今天在喜樂島活動致辭時表示，希望大家能持續支持時代力量，他跟大家保證，時代力量會秉持對台灣主權、安全的堅持，「很多人問我們要不要提總統候選人，如果提黃國昌不要說我們是開玩笑。」他們會仔細觀察，未來兩大黨所作所為是不是符合台灣人民希望，「不要以為這只是他們家務事！」

喜樂島聯盟今天舉辦「台灣人有權決定台灣前途-鄭南榕烈士殉道30週年紀念會」。喜樂島聯盟總召集人郭倍宏宣布，喜樂島聯盟代表色是「台灣青」，與傳統綠色陣營做區隔。郭倍宏說，傳統綠色陣營支持民進黨，民進黨主張維持中華民國在台灣的現狀，台灣青堅決主張台灣的前途必須由台灣人決定，喜樂島聯盟今天也提出代表歌「台灣翠青」，要推動成為台灣新國歌，也將制定新憲法、加入聯合國，讓台灣成為國際上其他國家認可的正常化國家。

活動主持人彭文正則在會中提到，「有一群人跟我說，若（總統）蔡英文要代表民進黨，獨派推自己人，大家說好不好？」現場群眾大聲回應「好」。彭又說，時代力量有達到門檻，可以推自己的總統候選人，「黃國昌做總統大家覺得如何？」現場又響起一陣掌聲。

隨後上台致詞的徐永明表示，希望大家能持續支持時代力量，他跟大家保證，時代力量會秉持對台灣主權、安全的堅持，「很多人問我們要不要提總統候選人，剛剛有人在講，如果我們提黃國昌，不要說我們是開玩笑的。」

徐永明說，會看兩大黨在初選過程中表現如何，看他們推出來的候選人，是不是能堅持台灣立場，「時代力量會不會出手，就看兩大黨表現如何，不要讓台灣人民失望，我們絕對不是出來鬧事，也不會出來破局，一定以台灣整體利益出發，不論在立法院，在未來選舉裡面，我們立場很清楚，一定會仔細觀察，未來所作所為是不是符合台灣人民希望，不要以為這只是他們家務事。」

黃國昌會前受訪被問到，喜樂島提出「台灣青」，希望跟綠色（民進黨）切割，對此，黃國昌則表示，喜樂島的主張他予以尊重，他是時代力量黨員和立委，最重要的工作就是在國會中監督，推出改革方案。

民進黨發言人李明俐表示，呼籲所有支持捍衛台灣主權的力量，能團結守護台灣民主，請所有目標一致的朋友，團結一致一起努力，確保台灣的民主體制不受侵害。

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