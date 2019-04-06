民進黨打一場典範初選 賴清德：2020才有好成績

2019-04-06 18:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕前行政院長賴清德今天下午參訪「台灣現代文學之父」鍾理和文學紀念館，對於外界指他參與民進黨內總統初選，可能造成黨內分裂甚至2020大選敗選的質疑，賴清德堅定地表示，如果民進黨經過一場典範型的初選，初選當中不互相攻擊，來一場君子之爭，取初選的好處，將初選衝擊降到最低，他相信國人會感動的，對民進黨民主的精神跟價值，大家會支持，也唯有進行這樣的初選，民進黨才有辦法重新喚醒支持者的支持，在2020大選才有辦法得到好成績。

賴清德下午2點抵達美濃笠山下的鍾理和文學紀念館參訪，受到館長、鍾理和三子鍾鐵鈞與鍾理和文教基金會董事長鄭炯明等人的熱忱接待，鍾鐵鈞陪同賴清德參觀文學紀念館裡展示鍾理和、鍾台妹伉儷的相關文物和寫作文稿，來自高雄市區的江國民一家人與賴清德在館內巧遇，喜出望外趕緊拿出明信片請賴簽名並合影，並為他加油打氣。

賴清德表示，他出來參選是希望爭取國人的支持，接棒承擔台灣的責任，因此正力行一場君子之爭，個人超越派系，完完全全是為了國家，希望藉由這場初選，讓大家清楚了解他個人主張和治國理念，希望初選能完成所有的程序，讓大家為民進黨的精神感到驕傲，他說，黨主席根據黨的規定，初選必然要有協調的階段，然後再進入政見發表初選的階段，他會根據黨主席的安排，該見面的時候就會見面，4月10日中執會之後，一定會按照黨主席的要求，跟蔡英文總統見面。

賴清德說，誰支持哪位候選人是民主的常態，不可能有候選人是得到全體國人的支持，或是得到全黨的支持，民主社會、民主政黨不同的黨公職或社會大眾，一定都有其支持者，台灣已是民主國家，他非常欽佩和感動絕大多數人是支持民主的制度，也支持民主的程序應該要完成，他認為民進黨如經過一場典範型的初選，特別是在初選當中不互相攻擊，來一場君子之爭，取初選的好處，將初選衝擊降到最低，相信國人會感動的，對民進黨民主的精神跟價值大家會支持，也唯有進行這樣的初選，民進黨才有辦法重新喚醒支持者的支持，在2020大選才有辦法得到好成績。

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