吳敦義會談全喊卡 周錫瑋痛批：朱立倫不想會面是他家的事

2019-04-06 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義原訂明天要與表態參選2020總統的前新北市長朱立倫會談，但因為兩人對於會談過程要不要公開意見不一，朱立倫辦公室索性要求明天的會談暫緩，國民黨今天下午也發出新聞稿證實，並表示連帶後面與前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋的會談也一併往後延」。對此，周錫瑋十分不以為然，呼籲吳敦義不要因為朱立倫一個人影響到全黨！

綜合媒體報導，因為朱立倫要求會談過程公開，被吳敦義打槍「這不是在作秀！」，雙方隔空叫陣，無法達成共識，朱立倫辦公室今天直接向黨中央要求明日「吳朱會」暫緩，國民黨今下午也緊急決定，黨主席與各個有意參選黨內提名的候選人會面全部暫緩。

王金平今下午得知此消息以後，表示「客隨主便」，周錫瑋則表示，副主席曾永權致電通知他暫緩消息時，他便請曾永權帶話給吳敦義，呼籲會談行程應該照常，不要因為朱立倫一個人影響到其他人，甚至是整個黨的提名布局，痛批「朱立倫不要會面是朱立倫的事」。

周錫瑋批朱，國民黨現在已經是什麼處境？卻還要在那炒新聞、作秀！假使提名進程一直緩、一直延，別說黨內不能團結，民眾對國民黨也會失去信心！

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