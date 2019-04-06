總統初選 蔡英文：全力配合協調小組協調

2019-04-06 13:11

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰尋求連任的蔡英文總統，蔡總統今天中午受訪時表示，現在是民進黨內協調小組的協調階段，應該傾全力來配合協調小組，讓協調機制發揮效用，其他事情都不是重點。

另被詢及何時與賴清德會面協調？蔡總統說，現在還是在協調階段，我們應該全力放在協調工作上，現在講到其他事情都不是重點。

蔡總統今天近中午臨時增加一項行程，前往懷寧街參訪「一日台灣：島嶼物產市集」，結束後於重慶南路、寶慶路口受訪。

媒體詢問民進黨內目前有人醞釀暫停初選，連署召開臨全會建議直接提名蔡總統競選連任，是否贊同這項作法？蔡總統說，現在黨內的處理過程，是在協調小組的協調階段，應該傾全力來配合協調小組，讓協調小組發揮功能，既然有了協調機制，就應該讓協調機制發揮效用，我們也會配合協調小組來進行協調工作。

賴清德上午在臉書表示，這兩天很多朋友對於媒體報導有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，也對於他所遭受的許多不實的攻擊表示不捨，紛紛透過簡訊、電話，鼓勵他要守住民主的價值，走完初選。賴說，大家的憂心，他可以理解，所有的攻擊他也可以承擔，大家對民進黨的制度要有信心。

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