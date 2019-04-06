重申走完初選程序 賴清德呼籲大家對民進黨制度有信心

2019-04-06 12:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，挑戰現任總統的前行政院長賴清德今天在臉書指出，這兩天很多朋友對於媒體報導有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，他希望大家對民進黨的制度要有信心。他一定會走完初選程序，請大家放心。

賴清德說，許多支持者對於他所遭受的許多不實的攻擊表示不捨，紛紛透過簡訊、電話，鼓勵他要守住民主的價值，走完初選。「大家的憂心，我可以理解，所有的攻擊我也可以承擔，大家對民進黨的制度要有信心。」

賴也表示，對民主價值精神的堅定立場，始終如一，絕不會改變，一定會走完初選程序，請大家放心。

賴清德說，這不是為了他個人，基層的焦慮，甚至對民進黨的冷漠，無法視而不見，「唯有透過初選，我們反省，我們說明，讓民眾理解民進黨依然值得託付，民進黨一直都沒放棄對台灣的責任。」

賴表示，台灣的民主得來不易，民進黨在許多前輩堅持、犧牲與奉獻下，才有現在的果實。公平競爭、理性辯論、團結對外，向來是民進黨傳統，「我對民進黨的同志和機制，深具信心。民主政治就是要坦蕩蕩，我願意樹立典範，勇往直前。」

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