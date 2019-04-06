立院下週審國防產業發展條例草案 國防部：未獨厚中科院，也無涉鐽震案

2019-04-06 12:33

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院下週將針對國防產業發展條例草案進行公聽會及草案審查，對於外界有關中科院屆時可能是球員兼裁判的疑慮，國防部今天中午表示，草案沒有獨厚中科院，不會設軍火公司，也無涉鐽震案。

國防部表示，條例草案所稱國防產業廠商，是依我國法律設立之的內法人、機構或團體，於符合安全查核條件下，依其專長領域實施甲、乙、丙級分級管理後，均可爭取參與軍品研製與維修之機會。中科院也必須接受專長分級評鑑、安全查核及採購競爭等規範，並由國防部嚴格監督履約，而各項國內軍事投資技術領域及規模項量等不同，未獨厚或均透過中科院承攬。

國防部說，條例草案並未成立未具實質產能的軍火商或公司，亦無涉鐽震案，特此澄清。

國防部表示，條例草案規劃獎勵措施，是參酌各產業發展條例立法措施，為扶植、刺激國內國防產業發展與升級，並規劃國防工業發展基金會信託專戶從事國防科技研究及關鍵技術發展，以協助解決國內廠商技術障礙，同時是由行政院規劃召開研究計畫審議會議，因此信託專戶非屬中科院權責，有關媒體報導中科院球員兼裁判、一手收錢一手給錢等，均非屬事實，亦非條例草案規劃內涵。

國防部進一步表示，政府推動國防產業發展條例草案，是為因應當前敵情威脅，展現自我防衛決心，建立國防自主能量，自己的國家自己救，以降低對外購依賴，故透過制定專法以協助國內廠商投入國防產業。

國防部說，期間歷經2年餘審慎研議，行政院亦邀集7次跨部會嚴謹審查，始於108年1月19日函送立法院審議，籲請國人給予本條例草案支持與鼓勵，以達成「滿足國防安全需求」及「創造產業經濟效益」雙贏目標。

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