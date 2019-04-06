傳遭華府「深層政府」視為厭惡者 柯文哲痛批：典型假新聞

2019-04-06 10:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲3月訪問美國9天，在華府參訪美國國會、國務院和白宮國安會，《讀報》報導，柯文哲已經被華府「深層政府」（Deep State）視為「厭惡者」。對此，柯文哲今早接受媒體聯訪被問到此事痛批，他剛看了一下，這是典型假新聞。

《讀報》報導，柯文哲回國後與友人見面時，不願多談訪美收穫，還一度回「不要再說了」，顯示柯文哲這趟訪美行不堪回首。親美人士透露，華府內部政府核心的「深層政府」，相當厭惡「會亂說話的人」，在與柯文哲會面後，完全聽不懂柯的言論，更別談信任。柯今早化身一日醫師走入社區，探視長者，結束後接受媒體訪問，被問到此事。

柯文哲說，他剛看了一下，這是典型假新聞，對於他的反應美國在台協會AIT都知道的。媒體追問美國學者葛來儀質疑柯的兩岸論述說不清楚，對此柯文哲表示，「你說我們會被所有人指責，不會！」所以到美國見了100個學者，100個學者都支持你不要幻想，怎麼可能，「100個都支持你只有北韓才有」。

媒體再問是否葛來儀親民進黨、總統蔡英文，所以對你不滿？柯文哲則說，不一定是誰親才對你不滿，活在世上愛跟恨都不需要理由，合不合得來而已，就像離婚一定有仇嗎？不一定，只是不適合。

柯文哲說，100個學者有70幾個對你OK，也許會有一些對你有疑慮，1、2、3個對你不喜歡，這也是正常啊！有媒體問美國是否會喜歡高雄市長韓國瑜，柯大笑對提問的記者說，「你應該去AIT處長，怎麼會來問我呢」。

媒體也問報導指出美方人士聽不懂柯的言論，對此柯文哲說，對他們來講面對外科醫生，醫生已經很少見了，還是外科醫生尤其還是極重症的外科醫生，滿罕見的，所以從來他們從來沒遇過有這樣邏輯思維的人，所以不習慣。

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