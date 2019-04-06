青年族群擴大挺蔡英文 幕僚：改革獲肯定

2019-04-06 10:03

〔記者李欣芳／台北報導〕青年挺蔡英文總統競選連任行動擴大。繼政大野火陣線等多校學生代表日前表態力挺後，包括台大學生等一群年輕人發起「2020，我年輕，我挺英」行動，將在今晚7時起在凱道的總統府音樂會，發動千人現場舉牌挺蔡總統表達心聲，對於年輕人相繼挺小英，蔡英文幕僚今天表示，蔡總統在年輕族群的支持度逐漸回籠，尤其在幾個改革議題上都獲得年輕族群的肯定。

蔡英文幕僚表示，除了近期網路上有學生自發性串連力挺蔡英文外，學運領袖林飛帆昨天也公開表態支持蔡英文連任，從文中可見，年輕世代對於蔡英文和民進黨在去年九合一後的轉變感到肯定，更願意在初選期間表態支持。

幕僚指出，事實上，從網路聲量就可以發現，自從辣台妹撿到槍後，年輕世代的「天然獨」已經逐漸歸隊，不但多次力挺蔡英文強硬回應中國，更有清華大學的年輕人自發性以跳湖表達力挺辣台妹的行動。

幕僚說，另外，加上蔡英文任命蘇貞昌擔任行政院長後，府院依照公投結果以及大法官會議解釋的精神，由行政院送出「司法院釋字748號解釋施行法」到立法院，也獲得支持婚姻平權的年輕族群肯定，紛紛表態支持蔡英文與蘇貞昌。

幕僚表示，從網路聲量可以發現，蔡英文總統的臉書去年若有1萬按讚數就差不多已經是表現好的發文，但是自從這3個月以來，蔡英文總統的發文讚數，1萬個讚已經是低標，甚至平均都可以到2萬以上，證明蔡英文在年輕族群的支持度逐漸回籠。

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