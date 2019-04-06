外媒稱美暫擱置F16V戰機案 國防部：按規劃進行中

2019-04-06 09:48

〔記者羅添斌／台北報導〕美國時代雜誌今天報導指稱，美國川普政府已暫時擱置售台F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止。國防部指出，有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），目前按規劃進行中，進度正常，媒體報導並非事實，特此澄清說明。

軍方官員表示，中國軍機近來頻頻擾台，更越過中線對台挑釁，這更凸顯美國售台F16V戰機的重要性與必要性。

國防部今天上午表示，美國基於「台灣關係法」與「對台6項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。

我國計畫向美國採購66架F16V戰機，蔡英文總統也曾公開表態，美國媒體對此也都有相關報導，美媒先前還引述白宮官員談話，指稱白宮已經默許同意出售F16V戰機給台灣，但時代雜誌最新的報導若是屬實，則讓美國軍售台灣一事出現最新的變數。

美國時代雜誌還報導表示，美方也將召開跨部會會議，研究是否有必要出售M1A2戰車給台灣。軍方官員對此表示，M1A2戰車售台案，已經快到要正式宣佈的關鍵時刻，需要的是軍購案程序，希望美方按照原先的承諾，儘快完成程序。

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