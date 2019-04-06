救東區擬課徵空屋稅？柯文哲：單一且自住應先降房屋稅

2019-04-06 09:50

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為解決台北市東區沒落及空屋太多問題，北市府有意課徵空屋稅，無論房屋或店面只要閒置超過1年，課以比目前非自住的多屋稅率3.6％更高。對此，台北市長柯文哲今早出席一日社區醫生活動時受訪表示，這個政策還早，還在討論而已，但他特別交代是單一且自住的房屋稅降稅要先做，因為政治上一定要先給後拿、不可以先拿後給。

柯文哲認為，如果持有房屋僅一棟且是自主，代表是生活必需品，因此他主張單一且自主房屋稅從現行1.2%降到0.6%，降到一半，其他的再來處理。

媒體問一旦執行空屋稅會不會引發低使用率狀況，反而使東區變成娃娃機一條街？柯文哲說，老實講也不希望東區沒落，但過去4年北市總金流量12.5兆，4年都沒增加，代表台北市經濟發展沒有進一步成長。

柯文哲表示，這幾年來西區、大稻埕到西門町生意都變好，但總金流量卻不變，如果西區上升，一定是東區掉下去，另外信義區也是上升，因此要解決的是台灣經濟要再成長，如果不成長就是挖東牆補西牆，一個地方變好，另一個地方就變差。

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